Финансирование инвестпрограммы "Русгидро" в 2026 году планируется в объеме 390 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Русгидро" ожидает, что финансирование инвестиционной программы группы в следующем году достигнет 390 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил член правления компании Роман Бердников.

"Объем финансирования инвестиционной программы группы "Русгидро" в 2025 году ожидается в объеме 336 млрд рублей. Планируемый объем финансирования в 2026 году - 390 млрд рублей", - сказал он.