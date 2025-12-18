"Русгидро" ожидает прироста выручки от либерализации в объеме 145 млрд рублей до 2030 года

Член правления группы Роман Бердников уточнил, что эти средства будут направляться на реализацию рекордной инвестиционной программы компании

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Прирост выручки "Русгидро" от продажи электроэнергии в результате ускоренного внедрения рыночного ценообразования на выработку гидроэлектростанций Дальнем Востоке с 2026 по 2030 год может составить 145 млрд руб. Об этом журналистам сообщил член правления группы Роман Бердников.

"Прирост выручки от продажи электроэнергии и мощности ГЭС группы "Русгидро", расположенных в ОЭС [объединенной энергосистеме] Востока, за пятилетний период 2026-2030 гг. оценивается примерно в 145 млрд руб.", - сказал он.

Бердников уточнил, что эти средства будут направляться на реализацию рекордной инвестиционной программы компании.

В начале декабря правительство РФ распорядилось установить коэффициенты либерализации для определения объемов поставки электроэнергии и мощности на период с 2026 по 2030 гг. С 2026 года доля свободно продаваемой выработки гидроэлектростанций составит 22%. С 2027 года доля свободной продажи выработки увеличится до 40%, с 2028 года - до 60% с 2029 года - до 80%. Полная либерализация будет достигнута к 2030 году.

Ранее правкомиссия обсудила постепенную либерализацию цен на электроэнергию на ГЭС Дальнего Востока до 2030 года с направлением полученных средств на инвестиции.

Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко пояснял ТАСС, что увеличение доли свободно продаваемой выработки гидроэлектростанций на Дальнем Востоке в 2026 году с 2,5% до 22% не приведет к росту тарифов на электроэнергию в регионе выше, чем в среднем по России.