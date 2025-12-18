Смоленская область приняла бюджет на 2026 год с дефицитом 1,34 млрд рублей

Расходы составят 91,45 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Смоленской областной думы утвердили бюджет на 2026 год. Главный финансовый документ сформирован с дефицитом в 1,34 млрд рублей, сообщает пресс-служба облдумы.

"С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета утверждены на 2026 год в сумме 90,1 млрд рублей, расходы - 91,45 млрд рублей, дефицит бюджета составляет - 1,34 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечалось ранее, дефицит носит технический характер и связан с получением казначейского кредита на реконструкцию смоленского аэропорта "Северный".

Федеральная помощь региону выросла на 819 млн рублей относительно первого чтения. Также изменились параметры госдолга: после списания 4,3 млрд рублей в ноябре 2025 года, его размер на начало 2026 года составил 19 млрд рублей. Согласно плану, к концу 2027 года он должен быть снижен до уровня не выше 17 млрд рублей, а к концу 2028 года - до 16 млрд рублей.