Правкомиссия снизила штраф "Русгидро" за отказ от проекта Могохской малой ГЭС

Приоритетом группы является развитие генерации на Дальнем Востоке

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики назначила "Русгидро" штраф в меньшем размере за отказ от строительства Могохской малой ГЭС в Дагестане, сообщил журналистам член правления группы Роман Бердников.

"Было принято решение, что штраф будет меньше. ГЭС и ВИЭ немного разные, поэтому у нас стоимость увеличивалась в 2,5 раза - вместо 10 млрд руб. получилось 25 млрд руб. На последней правкомиссии было принято решение, что есть с коэффициентом снижения штраф. Поэтому мы будем платить, как все", - пояснил Бердников.

Проект предусматривал строительство станции мощностью 49,8 МВт. Отказ от строительства в "Русгидро" объясняли экономической нецелесообразностью. Приоритетом группы является развитие генерации на Дальнем Востоке.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).