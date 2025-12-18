Лукашенко назвал второго торгового партнера Белоруссии после России

Им является Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Китай является вторым торговым партнером Белоруссии после России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту страны на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Китайская Народная Республика - это второй после России торговый партнер. Сегодня - абсолютный лидер в мире", - подчеркнул глава белорусского государства.

Лукашенко напомнил, что, встречаясь с американскими представителями и давая им интервью, отметил, что США опоздали на 25 лет и Китай они не остановят. "С Китаем можно только договориться", - указал он.

Белорусский лидер отметил, что Китай является древнейшей организацией, к которой нужно относиться соответственно. "Никакими ракетами, никакими военными ударами, никакими наркотиками или торговлей людьми - не остановишь", - подчеркнул Лукашенко.-