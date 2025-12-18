Лукашенко: в Белоруссии можно развивать бизнес "без крыши от братков"

Президент республики отметил эффективную работу системы правоохранительных органов, которая создавалась в сложный период 90-х годов и переломила "опасную ситуацию"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания, заявил, что в стране можно развивать бизнес без "крыши от братков".

В частности, он отметил, что в стране эффективно работает система правоохранительных органов, которая создавалась в сложный период 90-х годов и переломила "опасную ситуацию". "Тогда навести порядок, обеспечить людям защиту от бандитского произвола стало делом чести. Сегодня каждый гражданин знает, что его жизнь, имущество находятся под надежной защитой. У нас можно развивать бизнес без крыш от братков и то, что мы все это воспринимаем как норму, большое достижение", - сказал он.

Лукашенко также добавил, что в стране созданы все условия для работы инвесторов, а от них требуется только одно - достойная оплата труда белорусов. "Максимально комфортные условия созданы в Беларуси для инвесторов, требование одно - платите достойную зарплату тем, кто на вас работает в Беларуси, соблюдайте законы и не смешивайте экономику с политикой", - добавил он.