Мишустин: 21 регион получит финансирование на модернизацию ЖКХ

Премьер-министр РФ заверил, что власти и далее будут делать все необходимое для развития регионов, выполнения масштабных проектов, чтобы благоустраивать не только крупные города, но и небольшие поселки, улучшать качество жизни людей по всей стране

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство России перераспределило 5 млрд рублей на строительство и модернизацию коммунальных объектов в 21 регионе. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Глава государства подчеркивал важность дальнейшего развития и обустройства страны, создания современной, комфортной и удобной инфраструктуры, среды для жизни во всех российских субъектах и муниципалитетах. Правительство уделяет особое внимание решению этих задач, для чего в том числе реализуется федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Сегодня в его рамках перераспределим почти 5 млрд рублей, чтобы в ближайшие два года построить или отремонтировать объекты жилищно-коммунального хозяйства, сети теплоснабжения и водоотведения в 21 регионе", - сказал он.

В числе этих регионов - Белгородская, Курская, Пензенская, Ростовская, Омская и Брянская области, а также Пермский край и Республика Дагестан.

"Дополнительно направим более 1 млрд рублей для возведения комплекса очистных сооружений в Геленджике. Это позволит повысить мощность инженерных систем, которые обслуживают жилой сектор и предприятия города", - сказал премьер.

Он заверил, что власти и далее будут делать все необходимое для развития регионов, выполнения масштабных проектов, "чтобы благоустраивать не только крупные города, но и небольшие поселки, улучшать качество жизни людей по всей стране".