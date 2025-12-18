Лукашенко заявил, что предлагал США купить калий и нефть

По словам белорусского президента, "Америка - это премиальный рынок"

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал США купить калий и нефть и увезти их в Америку. Об этом он сообщил, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Я американцам <...> предложил <..>, подумайте над этим. Мы строили частный рудник, частник ушел, испугался ваших санкций. Вы подумайте, ну не миллиард, ну три миллиарда купите у нас, эту новую фабрику. Весь калий вы по мировым ценам покупаете, забираете в Америку, в нагрузку еще cо старого рудника мы вам дадим пару-тройку миллионов тонн нефти. Америка - это премиальный рынок! Думают", - сказал Лукашенко.

13 декабря власти США приняли решение снять санкции с белорусского калия, заявил журналистам спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. Белорусская сторона заявила ТАСС о готовности экспортировать калийные удобрения через любые порты, исходя из целесообразности.