Кабмин направит шести регионам средства на ремонт дорог

Правительство дополнительно выделит 5,2 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит шести регионам 5,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Президент в ходе запуска новых инфраструктурных объектов особо подчеркивал, что важно ритмично и согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства, формированию международных транспортных маршрутов, совершенствованию системы пассажирских перевозок. Рассмотрим вопрос о выделении до конца текущего года свыше 5,2 млрд рублей шести российским субъектам", - сказал он.

Средства предусмотрены для строительства участков дорог в Калининградской области; пути к автомобильному пункту пропуска, создание которого сейчас ведется на Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае; северного обхода Омска - трассы протяженностью порядка 70 км с развязками и мостами. "Этот значимый проект поможет не только серьезно разгрузить центральные магистрали города, но и, что очень важно, встроить Омскую область в международные транспортные коридоры", - отметил глава федерального кабмина.

Помимо этого финансирование направят на приведение в нормативное состояние нескольких участков дорог и сопутствующей инфраструктуры в Нижегородской и Смоленской областях, а также на их восстановление после паводка в Оренбургской области.

"Надежная дорожная сеть имеет ключевое значение для устойчивого развития регионов. Прошу министерство транспорта своевременно довести ресурсы до этих субъектов, чтобы работы велись планомерно и без задержек", - поставил задачу премьер.