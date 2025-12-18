Умер глава и совладелец банка "Александровский"

Ему было 62 года

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель правления и совладелец петербургского банка "Александровский" Евгений Лотвинов умер на 63-м году жизни, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что в ночь на 18 декабря, на 63-м году жизни, скоропостижно скончался Евгений Михайлович Лотвинов, Председатель Правления и совладелец Банка "Александровский", - говорится в сообщении.

В 2006 году Лотвинов создал и возглавил Группу БФА. В 2016 году он стал совладельцем и Председателем Правления Банка "Александровский".

Банк "Александровский" основан и зарегистрирован ЦБ РФ в 1989 году.