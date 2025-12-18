РАПУ: производители на 100% обеспечили российских аграриев в удобрениях

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские производители на 100% обеспечили потребность АПК России в минеральных удобрениях и начали поставки под весенние полевые работы, сообщила РАПУ.

По данным Минсельхоза на 8 декабря, аграрии приобрели 5,6 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ - д. в.) с учетом накопленных ресурсов. В структуре потребления удобрений 53% пришлось на азотные, 41% - на фосфорсодержащие, и 6% - на калийные удобрения. География потребления не претерпела существенных изменений по сравнению с прошлыми годами: более трети объема приобретены сельхозпредприятиями Центрального федерального округа, около 30% - фермерами ЮФО и СКФО, более 15% - хозяйствами Поволжья, отмечает РАПУ.

Как напомнил глава ассоциации Андрей Гурьев, ситуация с минеральными удобрениями в России стабильная, дефицита удобрений нет и не предвидится. При этом сейчас производители удобрений поставляют свою продукцию российским аграриям по ценам ниже или сопоставимым с ценами осени 2022 года.

По словам Гурьева, сейчас сформировался целый ряд объективных предпосылок для индексации предельных цен, и этот вопрос напрямую влияет на возможность индустрии продолжать реализацию инвестпрограмм. При этом индексация цен практически не повлияет на цену продуктов питания для населения, добавил он.