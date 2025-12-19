Wildberries запустила персональные итоги года для покупателей

Пользователи могут посмотреть, в каких категориях они совершали покупки чаще всего, сколько товаров заказали за год, а также какую сумму удалось сэкономить за счет скидок и инструментов платформы

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Wildberries впервые запустила в своем мобильном приложении раздел с персональными итогами года, который позволяет покупателям узнать, каким был их год на платформе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"В мобильном приложении Wildberries впервые стали доступны персональные итоги года. Новый раздел позволяет покупателям узнать, каким был их год на платформе - от покупательских привычек до полученной выгоды", - говорится в тексте.

По словам представителей РВБ, в итогах года пользователи могут посмотреть, в каких категориях они совершали покупки чаще всего, сколько товаров заказали за год, а также какую сумму удалось сэкономить за счет скидок и инструментов платформы.

Персональные итоги формируются на основе данных о покупках за год и доступны каждому пользователю в профиле мобильного приложения маркетплейса, если он хоть раз оформил заказ за указанный период, отметили в пресс-службе РВБ.