ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

DPA: Мерц предложил использовать замороженные в ФРГ активы РФ для поддержки Украины

Согласно планам Еврокомиссии, эти средства должны быть использованы для предоставления Украине кредитов на сумму до €90 млрд в течение следующих двух лет
Редакция сайта ТАСС
16:50

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные в Германии российские активы для поддержки Украины. Об этом сообщило агентство DPA.

Как стало известно DPA в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать замороженные в Германии активы Центрального банка РФ для поддержки Киева. Согласно планам Еврокомиссии (ЕК), эти средства должны быть использованы для предоставления Украине кредитов на сумму до €90 млрд в течение следующих двух лет. В долгосрочной перспективе речь может пойти о €210 млрд, указывает DPA.

4 декабря министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль не исключил возможности использования для Украины российских активов, которые были заморожены и в Германии. При этом агентство DPA отмечало, что немецкое правительство держит в секрете конкретную сумму государственных российских активов, которые были заморожены в стране. До сих пор сообщалось примерно о €3,5 млрд.

Недавно премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обозначил три условия для участия его страны в инициативе ЕК. Они включают гарантию объединения всех потенциальных рисков и наличие достаточных финансовых гарантий с самого момента реализации плана для выполнения потенциальных финансовых обязательств. Он также требует всесторонней защиты ликвидности и рисков для всех граждан и компаний, затронутых планом, а также участия всех других стран ЕС, где также заморожены активы ЦБ РФ. По данным Еврокомиссии, к ним относятся Германия, Франция, Швеция, Кипр и Люксембург.

18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит Евросоюза, на котором должно состояться обсуждение вопроса о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Перед его началом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение должно быть принято 18 декабря. ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

УкраинаГерманияРоссияМерц, Фридрих