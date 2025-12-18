DPA: Мерц предложил использовать замороженные в ФРГ активы РФ для поддержки Украины

Согласно планам Еврокомиссии, эти средства должны быть использованы для предоставления Украине кредитов на сумму до €90 млрд в течение следующих двух лет

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные в Германии российские активы для поддержки Украины. Об этом сообщило агентство DPA.

Как стало известно DPA в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать замороженные в Германии активы Центрального банка РФ для поддержки Киева. Согласно планам Еврокомиссии (ЕК), эти средства должны быть использованы для предоставления Украине кредитов на сумму до €90 млрд в течение следующих двух лет. В долгосрочной перспективе речь может пойти о €210 млрд, указывает DPA.

4 декабря министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль не исключил возможности использования для Украины российских активов, которые были заморожены и в Германии. При этом агентство DPA отмечало, что немецкое правительство держит в секрете конкретную сумму государственных российских активов, которые были заморожены в стране. До сих пор сообщалось примерно о €3,5 млрд.

Недавно премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обозначил три условия для участия его страны в инициативе ЕК. Они включают гарантию объединения всех потенциальных рисков и наличие достаточных финансовых гарантий с самого момента реализации плана для выполнения потенциальных финансовых обязательств. Он также требует всесторонней защиты ликвидности и рисков для всех граждан и компаний, затронутых планом, а также участия всех других стран ЕС, где также заморожены активы ЦБ РФ. По данным Еврокомиссии, к ним относятся Германия, Франция, Швеция, Кипр и Люксембург.

18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит Евросоюза, на котором должно состояться обсуждение вопроса о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Перед его началом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение должно быть принято 18 декабря. ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.