Глава Минэкономразвития заявил об исторически низком уровне безработицы в РФ

Безработица сохраняется на уровне 2,2%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в России сохраняется на исторически низкой отметке - 2,2%, однако при этом усиливаются структурные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правительства.

"Ситуация на рынке труда остается напряженной: безработица сохраняется на исторически низком уровне - 2,2%, но структурные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы обостряются. Кадры и производительность труда являются ключевым дефицитным ресурсом, от которого будет зависеть скорость выхода экономики на целевые темпы роста экономики, обозначенные президентом", - сказал Решетников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Ключевым нововведением законопроекта "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", подготовленного Минэкономразвития совместно с Минтрудом, Российским союзом промышленников и предпринимателей, "Деловой Россией" и правительством Москвы по итогам консультаций с профсоюзами, является увеличение максимального объема сверхурочной работы за календарный год с 120 до 240 часов. Кроме того, предлагается ввести единый порядок оплаты сверхурочной работы с учетом рабочего времени - исходя из средней величины сверхурочных часов, приходящихся на каждый день или смену учетного периода.

По мнению Решетникова, принятие законопроекта позволит сотрудникам, готовым работать больше, получать существенную прибавку к доходу, "особенно в периоды высокой нагрузки или выполнения срочных проектов".

Законопроект также содержит ряд важных изменений, направленных на модернизацию трудовых отношений и поддержку бизнеса. Основные инициативы предусматривают устранение правовых пробелов и повышение гибкости регулирования, в том числе внедрение электронного документооборота для подтверждения прохождения инструктажей по охране труда. Это позволит автоматизировать контроль, исключить подделку документов и снизить административную нагрузку.

Кроме того, документ дополняет и уточняет ряд других норм Трудового кодекса. В частности, вводится основание для увольнения в случае хищения, даже если уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям. Также устанавливаются четкие сроки перехода на неполное рабочее время, смягчается запрет на отзыв из отпуска для работников вредных профессий и расширяются способы уведомления сотрудников при сокращении штата, включая использование цифровой платформы "Работа в России".