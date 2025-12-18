НСПК планирует снизить основные тарифы на услуги платежной системы "Мир" с 2026 года

Плата за услуги, которые НСПК оказывает участникам как операционный и клиринговый центр СБП, не меняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) опубликовала проект тарифов для участников платежной системы "Мир". Согласно документу, с 1 января 2026 года компания планирует снизить основные тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир", которые с этой даты будут облагаться НДС. Изменения коснутся в том числе платы за клиринг и авторизацию. Об этом сообщила пресс-служба НСПК.

"НСПК снижает тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир", которые с 2026 года будут облагаться НДС. К таким услугам в том числе относятся платы за клиринг и авторизацию, которые составляют основную часть расходов участников ПС "Мир", - сообщили в пресс-службе.

Часть тарифов, которые впервые начнут облагаться НДС, были скорректированы с учетом этого налога. Речь идет об услугах и опциональных сервисах, на которые приходится не более 3% расходов участников, например, плата за предоставление БИН или 3DS-аутентификацию. При этом плата за услуги, которые НСПК оказывает участникам как операционный и клиринговый центр СБП, не меняется.