Эксперт Черновол рассказал об антикоррупционной альтернативе декларациям в РФ

Пакет законопроектов предлагает отказаться от ежегодного декларирования и перейти к представлению сведений при назначении/поступлении и при возникновении оснований для контроля расходов по федеральному закону "О противодействии коррупции"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пакет законопроектов, принятый в РФ во втором и третьем чтениях, который предлагает уйти от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля, может повысить оперативность выявления несоответствий, но возникают риски, связанные с качеством данных, защищенностью доступа, а также другие риски цифровизации. Такое мнение ТАСС выразил научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, которыми в том числе предлагается уйти от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля, декларации потребуются только при возникновении конкретных оснований.

"С антикоррупционной точки зрения это может повысить оперативность выявления несоответствий, но возникают риски, связанные с качеством данных, защищенностью доступа и иные риски цифровизации", - уверен собеседник агентства.

ОЭСР в своих отчетах, посвященных использованию цифровых технологий для противодействия коррупции, отмечает, что такие технологии, в частности искусственного интеллекта, полезны для выявления аномалий и усиления подотчетности, но требуют прозрачности, управления рисками и защиты данных, иначе подрывается доверие и возникают новые уязвимости, считает он.

Пакет законопроектов предлагает отказаться от ежегодного декларирования и перейти к представлению сведений при назначении/поступлении и при возникновении оснований для контроля расходов по федеральному закону "О противодействии коррупции". "К примеру, при покупке недвижимости на сумму, превышающую доход должностных лиц или членов их семей", - сказал эксперт.

Модель, по его мнению, опирается на ГИС "Посейдон", запущенную в 2022 году для информационно-аналитического обеспечения проверок и аккумулирующую сведения, включая персональные данные, от широкого круга поставщиков.