В Новгородской области приняли бюджет с социальными расходами более 60%

Расходы на 2026 год ко второму чтению увеличены на 561 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Новгородская областная дума приняла во втором чтении бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Более 60% расходов бюджета носят социальный характер, сообщил в ходе очередного заседания первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов.

"На предстоящие три года бюджетная политика ориентирована на обеспечение сбалансированности финансовой устойчивости бюджетной системы Новгородской области в условиях фактических доходных источников и ограничений по показателям долговой нагрузки с учетом реализации приоритетных направлений национальной цели развития. <...> Общий объем доходов на следующий год утвержден в размере 65,4 млрд рублей, расходы составят 69 млрд рублей. <...> Бюджет на 2026 год и 2027 год сформированы с дефицитом. В 2026 году он составляет 3,2 млрд рублей. <...> На социальную политику, образование и здравоохранение направляется свыше 60% всех расходов", - сказал Богданов.

Расходы на 2026 год ко второму чтению увеличены на 561 млн рублей, в том числе за счет казначейского инфраструктурного кредита в сумме 377 млн рублей. Средства в том числе будут направлены на реализацию инвестиционного проекта "Комплексное развитие массива "Григорово". "Мы приняли пятый по счету, финальный для седьмого созыва бюджет. Приоритеты на будущий год и всю следующую трехлетку остаются прежними: это социально-экономическое развитие Новгородской области и поддержка жителей. Ко второму чтению дополнительно профинансированы и те направления, на которые обращали внимание депутаты. В их числе - развитие сельских территорий и поддержка агробизнеса", - отметил председатель Новгородской областной думы Юрий Бобрышев.

На социальную политику выделяется 17 млрд рублей, это 25% от общих расходов, на образование - 19 млрд рублей, 27%, на здравоохранение - 4 млрд рублей, 6%, на раздел "национальная экономика" - 14,4 млрд рублей, или 21% от расходов, из них 9,6 млн рублей - это дорожный фонд области (14%), на отрасль ЖКХ - 2,8 млрд рублей, 4%. "Бюджет реалистичен и позволяет обеспечить устойчивое развитие Новгородской области на следующий трехлетний период", - добавил председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федотов.

Также значительные средства предусмотрены для развития экономики и инфраструктуры. На раздел "Национальная экономика", включая дорожный фонд, заложено 14,4 млрд рублей (21% расходов), на жилищно-коммунальное хозяйство - 2,8 млрд рублей (4%). Законопроект был поддержан всеми фракциями регионального парламента единогласно.

Бюджет Новгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов был принят во втором чтении с доходной частью 57,9 млрд рублей. Расходы областного бюджета составляли 61,6 млрд рублей.