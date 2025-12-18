Основную часть смоленского бюджета направят на семьи с детьми и бойцов СВО

Доходы областного бюджета на 2026 год утверждены в объеме 90,1 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Основная часть расходов бюджета Смоленской области в 2026 году будет направлена на оплату труда бюджетников, поддержку бойцов СВО и их близких, семей с детьми, реализацию нацпроектов и государственных программ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Доходы областного бюджета на 2026 год были утверждены депутатами Смоленской областной думы в объеме 90,1 млрд рублей, расходы - 91,45 млрд рублей.

"Основная часть расходов будет направлена на оплату труда работников бюджетной сферы, поддержку участников СВО и их близких, семей с детьми, реализацию государственных программ и национальных проектов. Значительная часть средств предусмотрена на развитие социальной сферы, в том числе на образование - свыше 19 млрд рублей и здравоохранение - более 16 млрд рублей", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в бюджете заложены расходы на строительство, реконструкцию и капремонт объектов социальной сферы, модернизацию коммунальной и дорожной инфраструктуры, инвестиционные проекты. Муниципальные образования получат средства в том числе на благоустройство, ремонт и строительство дорог и развитие инженерной инфраструктуры. "Как и в этом году, работа над доходной частью бюджета будет продолжена", - написал глава региона.