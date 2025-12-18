Оверчук и посол Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в Москве с полномочиями заместителя премьер-министра республики Александр Рогожник обсудили сотрудничество двух стран в экономической сфере и реализацию проектов промышленной кооперации. Об этом говорится в сообщении правительства России.

"Стороны рассмотрели актуальные аспекты торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии, обсудили реализацию проектов промышленной кооперации, вопросы повышения технологической независимости и укрепления логистической связанности на пространстве Союзного государства", - указано в сообщении.