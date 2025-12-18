Перед сотрудниками Бердянского порта погасили задолженность

Она составляла более 41 млн рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Задолженность перед работниками Бердянского морского торгового порта, которая составила более 41 млн рублей, была погашена после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Запорожская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ГУП "Бердянский морской торговый порт".

"Работникам предприятия в установленные сроки не начислялась и не выплачивалась заработная плата, в связи с чем за период с сентября по ноябрь текущего года образовалась задолженность в размере свыше 41 млн рублей. <...> После вмешательства Южной транспортной прокуратуры погашена задолженность", - сказано в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.