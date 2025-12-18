Рыбаки РФ в 2026 году смогут вести промысел в норвежской экономической зоне

ЕС всегда ищет повод, чтобы в чем-то обвинить Россию, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские рыбаки в следующем году смогут осуществлять промысел в и в российской, и в норвежской экономической зонах, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили в ведомстве, завершилась 56-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), которая длилась полторы недели. Российскую делегацию возглавлял Шестаков.

"Евросоюзу в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией, в рамках которого мы эффективно на две страны управляем совместным запасом трески и пикши в наших экономзонах. ЕС всегда ищет повод, чтобы в чем-то обвинить нас либо добиться, чтобы договоренности в рамках очередной сессии не были достигнуты. Мы приняли правильное решение и не пошли по пути, на который нас толкал ЕС, отстояли интересы Российской Федерации. В следующем году наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской. Мы договорились и о других условиях нашей совместной работы", - заявил Шестаков.

В июле 2025 года Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Как сообщали в Росрыболовстве, это стало грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов.

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.