Доходы региональных бюджетов за 11 месяцев 2025 года выросли на 6%

Замминистра финансов России Павел Кадочников отметил, что региональный государственный долг находится на устойчивом уровне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Доходы региональных бюджетов за январь-ноябрь 2025 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявил замминистра финансов России Павел Кадочников на заседании совета Союза финансистов России, слова которого передаются на сайте Минфина РФ.

По его словам, увеличение доходов в основном обеспечили собственные налоговые и неналоговые поступления регионов, в первую очередь поступления налога на доходы физических лиц. Он также добавил, что региональный государственный долг находится на устойчивом уровне, чуть выше 3 трлн рублей, где большую часть суммы составляет задолженность по бюджетным кредитам. Также по поручению президента продолжается реализация механизма списания 2/3 задолженности регионов, в 2025 году объем списанной задолженности составил 227 млрд рублей.

"В следующем году программа списания задолженности будет продолжена. Кроме того, всем регионам предоставлено право направлять высвобождаемые средства на цели специальной военной операции. Для регионов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности не менее половины средств должно быть направлено на развитие жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Кадочников.

Кроме того, из федерального бюджета регионам в 2026 году будут предоставлены межбюджетные трансферты в общем объеме 3,6 трлн рублей, из них более 1 трлн рублей - на реализацию национальных проектов. "Ключевые приоритеты бюджетной политики отражены в федеральном бюджете, они же закрепляются и в бюджетах регионов. Это выполнение социальных обязательств, решение задач обороны и безопасности, достижение национальных целей развития. При реализации национальных проектов особое внимание уделяется технологическому развитию", - подчеркнул замминистра финансов.

Кадочников также призвал регионы в 2026 году сохранить в приоритете обеспечение социальных обязательств и реализацию национальных проектов, придерживаться консервативной бюджетной и взвешенной долговой политики.