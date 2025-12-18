Ретейл поддержал расширение механизма выявления предприятий-фантомов на ЕАЭС

Сопредседатель Комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова отметила положительные эффекты внедрения маркировки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ассоциация компаний оптово-розничной торговли (АКОРТ) поддержала расширение механизма выявления предприятий-фантомов, декларирующих производство в России, на территорию Евразийского экономического союза. Об этом заявила сопредседатель Комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова на конференции в Госдуме "Маркировка. Итоги 2025: перспективы для государства, преимущество для бизнеса, польза для общества".

"Со стороны ретейла мы поддерживаем проект по мониторингу российских производителей, и по результатам применения механизма предлагаем рассмотреть его расширение на другие товарные группы. Важно, чтобы аналогичные подходы появлялись и на территории государств-членов ЕАЭС", - сказала она.

Механизм мониторинга российских производителей был реализован ЦРПТ совместно с Роспотребнадзором в 2025 году в пилотном формате. Его целью является выявление компаний, которые заявляют о производстве в России, но фактически не имеют реальных производственных мощностей. В рамках пилотного проекта были проверены предприятия в трех товарных группах: обувь, легкая промышленность, биологически активные добавки. По данным проверки, 94% из 297 предприятий не подтвердили наличие производства и оказались "фантомами".

В настоящее время на федеральном уровне обсуждается возможность отказа таким псевдопроизводителям в выдаче кодов маркировки. Без цифрового кода товар нельзя легально произвести или продать.

Орлова также отметила положительные эффекты внедрения маркировки, такие как переход поставщиков на электронный документооборот, повышение прозрачности данных о товаре и развитие аналитических инструментов. Кроме того, она подчеркнула эффективность работы разрешительного режима, который позволяет блокировать продажу товаров с нарушениями на кассах.