Татарстан намерен нарастить валовой региональный продукт до 5,6 трлн рублей

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Татарстан рассчитывает нарастить валовой региональный продукт (ВРП) до 5,6 трлн рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов на совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, управления Федеральной налоговой службы по республике и управления Федерального казначейства по Татарстану.

"Несмотря на непростую ситуацию, показатели у нас неплохие. Объем валового продукта мы ожидаем 5 трлн 624 [млн рублей], может быть, немного больше будет. Где-то 102,4% рост", - сказал Минниханов.

Как ранее сообщал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, валовой региональный продукт Татарстана по итогам 2024 года превысил 5 трлн рублей, по итогам 2023 года он вырос на 3,6% и превысил 4 трлн рублей. По итогам 2022 года валовой региональный продукт Татарстана составлял 3,7 трлн рублей.