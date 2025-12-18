SCMP: в Китае начали использовать человекоподобных роботов на производстве

Созданные компанией Spirit AI роботы модели Xiaomo занимаются подключением высоковольтных разъемов для аккумуляторов на сборочной линии, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 18 декабря. /ТАСС/. Китайская корпорация - крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей Contemporary Amperex Technology (CATL) начала внедрять в производственные линии человекоподобных роботов. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По ее информации, созданные компанией Spirit AI роботы модели Xiaomo занимаются подключением высоковольтных разъемов для аккумуляторов на сборочной линии. Эта часть производства считается одной из самых опасных на предприятии. По данным CATL, благодаря использованию роботов количество собранных за одну рабочую смену аккумуляторов увеличилось втрое.

В Китае наблюдается всплеск интереса и рост инвестиций в разработку человекоподобных роботов. Как ранее сообщала SCMP, развитие робототехники в КНР помогает решать проблемы, связанные с сокращением рабочей силы, и расширять производственные возможности. Только за прошлый год на заводах Китая было установлено порядка 295 тыс. промышленных роботов.