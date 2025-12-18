Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании "ТГК-1"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг, 18 декабря, снизился на 0,24%, до 2 753,07 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,2% - до 1 083,69 пункта. Курс юаня снизился на 4 копейки, до 11,35 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг торговался в разнонаправленном ключе. Геополитика шлет противоречивые сигналы, но в целом инвесторы не теряют надежд на дипломатический прогресс. В то же время на саммите ЕС сегодня и завтра одна из тем обсуждения - вопрос использования замороженных российских активов", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании "ТГК-1" (плюс 5%), скорее всего из-за недооценки акций этой компании", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции Московского кредитного банка (минус 4,3%), возможно из-за "санкционных" новостей в отношении крупных российских компаний.

Прогноз на 19 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 19 декабря - 2 700 - 2 800 пунктов. Ориентир по курсам валют - 79-81 рубль за доллар и 11,3-11,5 рубля за юань.

Как считают во Freedom Finance Global, 19 декабря индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на конец недели - 78-80 рублей, 92-94 рубля и 11,1-11,5 рубля соответственно.