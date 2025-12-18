Зарплаты в промышленном секторе Мордовии выросли за год на 18,3%

Глава Мордовии Артем Здунов ранее обращался к руководителям предприятий и ставил задачу по росту заработной платы в республике темпами, превышающими среднероссийские

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Средняя зарплата в промышленном секторе Мордовии достигла 87,7 тыс. рублей, превысив показатель прошлого года на 18,3%. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"2025 год стал важным для промышленного комплекса Республики Мордовия, подтвердив статус региона как одного из ключевых промышленных центров Приволжского федерального округа и всей России. Индекс промышленного производства Республики Мордовия составляет 103,2%, что превышает среднероссийские показатели. В отрасли трудится свыше 28 тыс. человек, среднемесячная величина заработной платы составляет 87,7 тыс. рублей при росте относительно прошлого года на 18,3%", - говорится в сообщении.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов обращался к руководителям предприятий и ставил задачу по росту заработной платы в республике темпами, превышающими среднероссийские. "Сегодня мы видим, что директора большинства заводов однозначно проявили социальную ответственность перед своими трудовыми коллективами", - отметил Здунов.

По данным пресс-службы главы Мордовии, на предприятиях республики реализуется около 40 мер социальной поддержки для сотрудников, включая жилищные программы, компенсацию оплаты детских садов и многое другое. Кроме того, 13 предприятий региона участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет", обеспечивая подготовку квалифицированных специалистов под конкретные нужды производства. Всего в республике совместно с работодателями создано шесть отраслевых кластеров, из которых четыре именно по промышленным направлениям (фармацевтика, металлургия, машиностроение и кабельная продукция). Также продолжается реализация проекта "Производительность труда", в который вовлечено 55 промышленных предприятий.

Новые предприятия

Как отметил Здунов, в настоящее время в промышленном секторе региона реализуется более 30 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 60 млрд рублей. Так, в апреле в республике запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей - ООО "Санлайт". Открытие производства прошло в ходе заседания президиума Государственного совета РФ "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось под председательством президента России Владимира Путина.

В республике в 2025 году открыли завод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности ООО "Рузаевская стекольная компания "Гласс декор", запустили вторую очередь производства полимерных композитных материалов ООО "Полимерные композиты". Компания "Станкостроитель" освоила создание профилей стальных гнутых гофрированных для железнодорожного транспорта, компания "Орбита" запустила производство импортозамещающей электронной компонентной базы для современной техники гражданского назначения, значительно укрепив технологический суверенитет страны. Кроме того, "РМ Рейл" реализует масштабный проект по модернизации литейного производства - это 127 новых рабочих мест и современное производство комплектующих для железнодорожного подвижного состава в объеме 7 тыс. тонн в год.

"Особую роль в развитии промышленного сектора играют государственные инструменты поддержки, - подчеркнул Здунов. - Продолжаем работу по развитию и наполнению резидентами особой экономической зоны "Система" в Саранске, а также территории опережающего развития в Рузаевке. Кроме того, в рамках программы социально-экономического развития республики, поддержанной правительством Российской Федерации, на территории имущественного комплекса завода "Лисма" создан индустриальный парк "Светотехника".

Всего, по словам Здунова, за прошедшую пятилетку валовой региональный продукт Мордовии вырос почти на 13%, по оценке, он впервые превысит полтриллиона рублей. Индекс промышленного производства вырос за это время в 1,4 раза. Более чем на 60% увеличился оборот розничной торговли. За трехлетний период объем инвестиций составил 220 млрд рублей, из которых 80% - внебюджетные.