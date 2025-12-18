Правительство утвердило лимиты размещения гособлигаций на 2026 год

Плановый объем внутренних заимствований на 2026 год составляет 5,51 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ определило предельные объемы размещения государственных ценных бумаг России по номинальной стоимости в 2026 году. Предельный объем размещения ОФЗ по номиналу не превысит 6,47 трлн рублей, а бумаг в иностранной валюте составит не более $1 млрд в рублевом эквиваленте, говорится в материалах на сайте Минфина России.

"Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 трлн рублей по номиналу. Объем размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2026 году составит в эквиваленте не более $1 млрд по номиналу", - говорится в сообщении.

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" утверждены программы государственных внутренних и внешних заимствований РФ на 2026 год и на период 2027 и 2028 годов. Плановый объем внутренних заимствований на 2026 год составляет 5,51 трлн рублей.

График аукционов по размещению ОФЗ на I квартал 2026 года будет опубликован на сайте Минфина до конца 2025 года.