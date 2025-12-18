Силуанов отметил лидирующие экономические показатели Татарстана

Министр финансов РФ отметил, что республика входит в тройку регионов России в этом направлении

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Татарстан сохраняет лидирующие позиции по ряду экономических показателей среди регионов РФ. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, управления Федеральной налоговой службы по республике и управления Федерального казначейства по Татарстану.

"Республика Татарстан <...> впереди других субъектов Российской Федерации. Динамика экономики, бюджет говорит о том, что регион занимается предметно экономическим развитием, улучшением жизни людей, которые здесь проживают. Мы видим, что лидирующие позиции, как и были, по инвестиционному климату, по качеству жизни, по рейтингу социально-экономического развития. В тройку регионов Российской Федерации входит", - сказал Силуанов.

Он также отметил устойчивый бюджет республики. "Растут и доходы выше, чем и в Приволжском округе, и в целом по Российской Федерации. Выросли налоговые доходы на 9%, в целом по Российской Федерации - на 6%", - добавил он.