В ГД просят вернуть IT-ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге

Льготная ипотека будет способствовать укреплению кадрового потенциала отечественной IT-отрасли, отметил первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев просит вернуть возможность брать льготную IT-ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге. Это следует из обращения депутата к вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко, текст есть в распоряжении ТАСС.

"Возврат указанной меры поддержки для IT-специалистов, работающих и приобретающих жилье в Москве и Санкт-Петербурге, будет способствовать укреплению кадрового потенциала отечественной IT-отрасли, повышению ее конкурентоспособности, а также реализации задач государственной политики в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета РФ", - говорится в документе.

По словам депутата, постановлением правительства РФ от 30 апреля 2022 года установлены общие условия предоставления субсидий для возмещения недополученных доходов по льготным ипотечным кредитам для IT-специалистов. Постановление носит общегусадрственный характер и изначально не содержало исключений для отдельных субъектов РФ, отметил он.

На основании этого постановления были скорректированы некоторые внутренние акты, а именно решение о порядке предоставления таких субсидий, изданное "ДОМ.РФ" и опубликованное Минцифры РФ. Указанным решением установлено, что данная программа не распространяется на объекты недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, а также на заемщиков с местом работы в указанных городах, добавил Гусев.

Как отмечается в документе, именно в Москве и Санкт-Петербурге сосредоточена значительная часть высокотехнологичных компаний и центров разработки. "Указанное ограничение заслуживает дополнительного внимания как с точки зрения достижения целей государственной политики по поддержке кадрового потенциала в сфере IT-отрасли, так и с точки зрения баланса интересов налогоплательщиков и заемщиков, работающих в крупнейших российских IT-компаниях, базирующихся в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в обращении.