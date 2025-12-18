ФАС организовала мониторинг стоимости авиабилетов в новогодние праздники

Речь о 302 маршрутах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ФАС контролирует стоимость авиабилетов в период новогодних праздников - служба организовала мониторинг цен в экономклассе на внутренних перевозках в праздничные дни по 302 маршрутам, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Эти данные еженедельно направляются в профильные ведомства для выработки мер экономического регулирования, в том числе увеличения коммерческой загрузки воздушных судов на маршрутах с повышенным спросом", - отметили там.

В ФАС подчеркнули, что служба всесторонне контролирует соблюдение авиакомпаниями антимонопольного законодательства в целях не допустить необоснованного роста стоимости авиабилетов. При выявлении значительного роста цен, по данным мониторинга, ведомство проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний по каждому направлению в отдельности.

Также ведомство анализирует соответствие положений принятых коммерческих политик продажам авиабилетов на рейсы. ФАС направила запрос информации в авиакомпании по некоторым маршрутам.

"В случае выявления признаков злоупотребления авиакомпаниями доминирующим положением служба оперативно примет меры реагирования", - указали в ФАС.