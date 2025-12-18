Россия в октябре сократила объем вложений в госбумаги США до $30 млн

Как следует из документов американского Минфина, на долгосрочные гособлигации в российских вложениях в этом же месяце приходилось $23 млн, на краткосрочные - $7 млн

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Россия к концу октября текущего года сократила объем вложений в американские государственные облигации до $30 млн, следует из опубликованных в четверг Министерством финансов США документов.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в октябре приходилось $23 млн, на краткосрочные - $7 млн. В сентябре российские вложения в американские госбумаги оценивались в $31 млн (долгосрочные - $22 млн, краткосрочные - $9 млн).

РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Ранее в пресс-службе российского ЦБ сообщили ТАСС, что Банк России не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Американские казначейские ценные бумаги могут покупать среди прочих частные лица, организации и корпоративные инвесторы через банки, брокеров и дилеров.

В октябре 2025 года тройка лидеров среди крупнейших держателей гособлигаций США осталась без изменений: в нее вошли Япония ($1,2 трлн), Великобритания ($877,9 млрд) и Китай ($688,7 млрд).