В Калининграде рыбный ресурс может вырасти до 400 тонн в год

Для этого необходимо в течение пяти лет проводить работы по мелиорации, считают в правительстве региона

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации позволит в течение пяти лет нарастить рыбный ресурс до 400 тонн в ежегодном режиме. Об этом сказано в сообщении правительства Калининградской области.

"Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации позволит в течение пяти лет дополнительно нарастить рыбный ресурс до 400 тонн ежегодно, а также обеспечит слив воды в залив с подтопляемых земель сельхозназначения, что крайне необходимо сегодня для стабильного развития агропромышленного комплекса региона", - сказано в сообщении.

Рыбохозяйственной мелиорацией являются мероприятия по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического и экологического состояния водных объектов.