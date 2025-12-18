В Калининграде рыбный ресурс может вырасти до 400 тонн в год
Редакция сайта ТАСС
21:48
КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации позволит в течение пяти лет нарастить рыбный ресурс до 400 тонн в ежегодном режиме. Об этом сказано в сообщении правительства Калининградской области.
"Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации позволит в течение пяти лет дополнительно нарастить рыбный ресурс до 400 тонн ежегодно, а также обеспечит слив воды в залив с подтопляемых земель сельхозназначения, что крайне необходимо сегодня для стабильного развития агропромышленного комплекса региона", - сказано в сообщении.
Рыбохозяйственной мелиорацией являются мероприятия по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического и экологического состояния водных объектов.