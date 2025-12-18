ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Калининграде рыбный ресурс может вырасти до 400 тонн в год

Для этого необходимо в течение пяти лет проводить работы по мелиорации, считают в правительстве региона
21:48

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации позволит в течение пяти лет нарастить рыбный ресурс до 400 тонн в ежегодном режиме. Об этом сказано в сообщении правительства Калининградской области.

"Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации позволит в течение пяти лет дополнительно нарастить рыбный ресурс до 400 тонн ежегодно, а также обеспечит слив воды в залив с подтопляемых земель сельхозназначения, что крайне необходимо сегодня для стабильного развития агропромышленного комплекса региона", - сказано в сообщении.

Рыбохозяйственной мелиорацией являются мероприятия по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического и экологического состояния водных объектов. 

