Эксперт Юрченко: таможенная модель Хайнаня поможет поставкам сельхозпродукции из ДФО

При этом российские компании уже обладают соответствующими кадрами, в том числе специалистами в области электронной коммерции, и экспертами с практическим опытом работы на китайском рынке, отметила она

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Сельскохозяйственная продукция глубокой переработки, ориентированная на конечного потребителя, является наиболее перспективным направлением для регионов Дальнего Востока, чтобы представить ее в зоне свободной торговли в провинции Хайнань в КНР. Об этом ТАСС сообщила эксперт Научно-образовательного Центра прикладного востоковедения Восточного института ДВФУ Екатерина Юрченко.

С 18 декабря 2025 года провинция Хайнань перешла к новому таможенному режиму. При этом перечень продукции, не облагаемой пошлинами при ввозе в провинцию, увеличился с 1,9 тыс. до 6,6 тыс. позиций (до 74% всей товарной номенклатуры).

"Что касается потенциала для регионов Дальнего Востока России, наиболее перспективным выглядит сектор потребительских товаров, в частности, сельскохозяйственная продукция глубокой переработки, ориентированная на конечного покупателя. Однако ее конкурентоспособность будет жестко зависеть как от согласования санитарных требований, так и от эффективности маркетинговых стратегий компаний в условиях высококонкурентной среды китайского рынка", - сказала она.

При этом российские компании, по словам Юрченко, уже обладают соответствующими кадрами, в том числе специалистами в области электронной коммерции и экспертами с практическим опытом работы на китайском рынке.

"В целом можно отметить, что новый режим формирует институциональные и логистические предпосылки для повышения экономической эффективности поставок и развития производственной кооперации России и Китая, прежде всего в сегменте товаров с высокой добавленной стоимостью", - отметила эксперт.

Она добавила, что введение на Хайнане особого таможенного режима - это полезная инициатива, которая позволит создать условия для организации на острове перерабатывающих и сборочных производств, так как режим допускает последующий реэкспорт в материковую часть Китая при условии добавленной стоимости не менее 30%. Также выгодно географическое положение провинции, которая близко расположена к крупным рынкам Южного Китая и соседствует с Гонконгом. Это создает удобную площадку для построения оптимизированных цепочек поставок.