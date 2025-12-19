В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

КАЛУГА, 19 декабря. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации.

"Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Калугу. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет" - сообщили в Росавиации.