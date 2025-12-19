OneTwoTrip: россияне осенью чаще всего отдыхали в Турции, Италии и Китае

Летом и зимой эти страны также вошли в число наиболее популярных для путешественников из России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские туристы минувшей осенью чаще всего бронировали отели за рубежом в Турции, Италии и Китае, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Осенью первую строчку удержала Турция, где путешественники любят проводить бархатный сезон. Доля страны составила 15,1%. Кроме того, россияне часто бронировали отели в Италии (6,7%), Китае (6,1%), ОАЭ (6%) и Таиланде (6%)", - рассказали в компании.

Летом наиболее востребованной страной также стала Турция (14,7%). Кроме того, многие отдыхали в Италии (8,6%), Франции (6,7%), Испании (6,1%) и Белоруссии (6%). Первое место по спросу Турция заняла и весной (12,9%). Далее следуют: Таиланд (7,7%), ОАЭ (7,4%), Италия (6,8%) и Китай (6%). Прошлой зимой лидером по спросу стал Таиланд (15,1%). Также в топ-5 оказались: Турция (8,9%), ОАЭ (7,7%), Италия (5,6%) и Франция (4,2%).

"В уходящем году наиболее горячим сезоном оказалась весна: на нее пришлось 27,3% от общего числа отельных заказов. На втором месте осень с долей 25,7%, на третьем - лето с 24,7%. Реже всего путешественники отдыхают зимой (22,3% бронирований). Интересно, что год назад весна и осень были одинаково популярны - доли сезонов составили 26,2%. Спрос на летний отдых немного снизился, а на зимний - остался на прежнем уровне", - отметили эксперты.

При этом дольше всего россияне отдыхают летом: средняя продолжительность бронирования в этот сезон составляет четыре дня. Далее следует осень с показателем 3,9 дня. Зимой в отелях останавливаются в среднем на 3,8 дня, весной - на 3,5 дня. Больше всего на отели россияне потратили в самый низкий сезон: средняя стоимость номера в зимние отпуска составила порядка 17,2 тыс. рублей в сутки. Летом туристы платили в среднем 16,7 тыс. рублей, а весной и осенью - по 16,4 тыс. рублей.