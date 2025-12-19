ТПП: бизнес чаще всего называет платежи за лицензии избыточными

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова также отметила, что более половины предпринимателей не видят прозрачной связи между уплачиваемыми неналоговыми платежами и получаемыми услугами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Неналоговые платежи для 43% предпринимателей в России составляют значительную или критическую долю совокупной финансовой нагрузки, из них 57% представителей бизнеса указали на избыточность платежей за лицензии и разрешения. Об этом сообщила ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова.

"Мы провели опрос более 13,5 тыс. предпринимателей из 81 региона России. Согласно результатам, 43% предпринимателей отметили, что неналоговые платежи составляют для них значительную или критическую долю совокупной финансовой нагрузки. В частности, 57% респондентов указали на избыточность платежей за лицензии и разрешения, включая обязательную сертификацию и декларирование продукции, а также разрешения на строительство и эксплуатацию объектов", - сказала она.

Как сообщила Дыбова, на втором месте оказались платежи за подключение и использование инфраструктуры, в том числе энергосетей, коммунальных ресурсов и аренды государственного или муниципального имущества - их отметили 45% опрошенных. Кроме того, предприниматели указали на обязательные взносы и страховые платежи, включая членство в саморегулируемых организациях (38%), экологические и утилизационные сборы (34%), а также навязанные IT-расходы, связанные с обязательным использованием отдельных цифровых решений (28%).

Дыбова также отметила, что более половины предпринимателей (51%) не видят прозрачной связи между уплачиваемыми неналоговыми платежами и получаемыми услугами или гарантиями и воспринимают такие платежи фактически как скрытые налоги, при этом 20% опрошенных считают эту связь понятной и обоснованной.

Говоря о возможных мерах оптимизации, вице-президент ТПП РФ сообщила, что 65% предпринимателей выступают за сокращение и отмену избыточных неналоговых платежей, включая устранение дублирующих сборов и введение моратория на новые обязательные платежи. Еще 36% респондентов считают необходимым повысить прозрачность и справедливость тарифов, а 34% - упростить административные процедуры и сократить количество согласований и разрешений.

Вице-президент ТПП подчеркнула важность этого исследования, поскольку объединение промышленников формирует свою позицию в том числе на основе таких инструментов и доносит ее до органов власти.