Минпромторг ожидает роста уровня локализации косметики до 70%

Сейчас этот показатель составляет порядка 51%, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минпромторг ожидает увеличения уровня локализации продукции парфюмерно-косметической отрасли с 51% до 70% к 2026 году и сохранение этого показателя в течение следующего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В Минпромторге напомнили, что с 2022 года с российского рынка начали уходить иностранные производители, после чего министерство начало проводить активную политику импортозамещения, что стало одним из драйверов развития парфюмерно-косметической отрасли.

"На текущий момент уровень локализации парфюмерно-косметической отрасли составляет порядка 51%. К 2026 году планируем увеличить этот показатель до 70% и сохранить в течение всего 2026 года", - сказали в министерстве.

В 2024 году производство отечественной парфюмерно-косметической продукции увеличилось на 33% по сравнению с 2023 годом. Наибольший прирост объема выпуска продукции составили такие сегменты, как средства для маникюра (+72%), средства для бритья, дезодоранты, средства для ванн (+56%), шампуни и лаки для волос (+14%), средства для макияжа глаз и губ (+9,5%).