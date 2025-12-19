ТПП предложила включить ЦФА в закон об инвестиционном товариществе

Заключение ТПП по проекту закона о внесении изменений в федеральный закон "Об инвестиционном товариществе" и "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" направлено в комитет ГД по финансовому рынку, отметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила включить цифровые финансовые активы (ЦФА) в перечень разрешенных объектов инвестирования в рамках инвестиционного товарищества. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"ТПП РФ поддержала общую направленность законопроекта, отметив его потенциал для роста объема коллективных инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности России. При этом предложили включить ко второму чтению в перечень разрешенных объектов инвестирования цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права", - сказал Катырин.

Глава ТПП сообщил, что соответствующее заключение ТПП по проекту федерального закона о внесении изменений в федеральный закон "Об инвестиционном товариществе" и "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" направлено в комитет Госдумы по финансовому рынку.

По словам Катырина, исключение законопроектом таких инструментов препятствует полноценному развитию инвестиционного финансового товарищества, ориентированного на поддержку малых технологических компаний и современного венчурного рынка.

Рассматриваемый проект направлен на расширение сферы применения инвестиционного товарищества, создание специализированного инвестиционного финансового товарищества и устранение ограничений, которые сегодня, как отметил глава ТПП, снижают конкурентоспособность российской юрисдикции по отношению к иностранным структурам коллективного инвестирования. Кроме того, проектом предлагается отменить 15-летний максимальный срок действия договора инвестиционного товарищества, что устраняет существенный барьер для долгосрочных и инфраструктурных проектов.