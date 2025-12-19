Реконструкцию ВПП в Новокузнецке запланировали на 2028-2030 годы

Оператор аэродрома компания "Аэрокузбасс" подготовила техническое задание на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взлетно-посадочной полосы

КЕМЕРОВО, 19 декабря. /ТАСС/. Старт работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Новокузнецка Кемеровской области запланирован на 2028-2030 годы. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Илья Середюк.

Взлетно-посадочная полоса в Новокузнецке протяженностью 2,6 км была построена в 1984 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился. К октябрю 2025 года был выполнен ремонт полосы. Тогда из собственных средств было выделено 170 млн рублей.

"Мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Новокузнецк предусмотрены федеральным проектом "Развитие опорной сети аэродромов" национального проекта "Эффективная транспортная система" с финансированием в размере 6 млрд рублей в 2028-2030 годах", - сказал Середюк.

Он добавил, что оператором аэродрома Новокузнецк компанией "Аэрокузбасс" подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Техническое задание находится на рассмотрении Росавиации.

Новокузнецкий аэропорт обслуживает южную агломерацию с населением более 1,2 млн человек, включая крупный горнолыжный курорт Шерегеш. В 2024 году пассажиропоток аэропорта превысил 581 тыс. человек, что на 8,8% больше, чем в 2023 году.