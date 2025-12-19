Минпромторг ждет, что бренды РФ сохранят свою долю в 68% на рынке косметики

К 2025 году она выросла на 17% в сравнении с 2023 годом, сообщили в Минпромторге

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отечественные бренды на российском парфюмерно-косметическом рынке в 2025 году сохранят свою долю на уровне 2024 года в размере 68%, ожидают в Минпромторге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"По результатам 2024 года на долю национальных брендов пришлось около 68% рынка, что на 17% больше, чем в 2023 году. В 2025 году мы ожидаем, что доля национальных брендов сохранится на уровне 2024 года", - отметили в министерстве.

Минпромторг также прогнозирует, что в текущем году на 1,4% в стоимостном выражении вырастет общий экспорт, а наибольший прирост составит сегмент дезодорантов и антиперспирантов - на 4% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем ожидается сокращение импорта в отрасли на 8,3% в денежном выражении, включая импорт из недружественных стран - на 7,65%.

Как рассказали в Минпромторге, сейчас российские производители парфюмерно-косметической промышленности смотрят в сторону развития декоративного сегмента косметики и "зеленой" косметики, тем самым они становятся все более привлекательными для зарубежных рынков.

"В 2026 году планируется выделение бюджетных ассигнований в рамках механизма транспортной субсидии для возможности поддержки отечественных производителей и расширения рынков сбыта российской парфюмерно-косметической продукции", - добавили в министерстве.