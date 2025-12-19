Стало известно, сколько в РФ в среднем тратят на экипировку для зимнего спорта

Показатель составляет 19 600 рублей, следует из исследования сервисов "Авито реклама" и "Авито товары"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Жители России в среднем выделяют на экипировку для зимних видов спорта 19 600 рублей. Об этом сказано в совместном исследовании сервисов "Авито реклама" и "Авито товары", текст которого есть у ТАСС.

"Чаще всего респонденты готовы потратить на экипировку для зимних видов спорта от 5 001 до 10 000 рублей - так ответили 27% респондентов. Еще 21% ориентируются на бюджет от 10 001 до 20 000 рублей. До 5 000 рублей планируют потратить 20% участников опроса, от 20 001 до 30 000 рублей - 13%. В среднем жители России планируют потратить на экипировку для зимних видов спорта 19 572 рубля", - говорится в тексте.

По данным опроса, на сегодняшний день половина опрошенных жителей страны уже вовлечены в зимние спортивные активности. Так, регулярно зимними видами спорта занимаются 12% участников опроса, еще 30% - время от времени. При этом 16% респондентов планируют начать заниматься зимними видами спорта, а у 5% россиян на подобные дисциплины ходят дети.

Самым популярным зимним видом спорта остается катание на коньках - его выбирают 53% тех, кто занимается сам или чьи дети посещают секции. На втором месте - беговые лыжи (39%). Горными лыжами занимаются 17% респондентов, хоккеем - 15%, а на сноуборде катаются 11% опрошенных. Реже участники опроса выбирают санный спорт (8%) и биатлон (3%), говорится в исследовании.

При подготовке к зимнему спортивному сезону опрошенные чаще всего покупают специальную одежду и термобелье (42%). Почти столько же приобретают верхнюю одежду для активного отдыха: куртки, штаны, перчатки и шапки (41%). Коньки и аксессуары для катания покупают 26% респондентов, снаряжение для беговых лыж - 18%. Средства защиты, такие как шлемы, защита спины и наколенники, приобретают 13%, аксессуары - очки, маски, бафы и рюкзаки - 12%, поделились эксперты.

По словам экспертов, при покупке товаров для зимнего спорта респонденты в первую очередь ориентируются на удобство и комфорт (57%). Цена остается важным критерием для 51%, качество и долговечность материалов - для 45%. Для четверти респондентов значение имеют дизайн и внешний вид экипировки (25%), а 21% обращают внимание на отзывы других покупателей.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян от 18 лет.