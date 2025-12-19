Wildberries запускает ребрендинг пунктов выдачи заказов

В пресс-службе РВБ рассказали, что в новом официальном брендбуке обновлены рекомендации по оформлению входной зоны, навигации, организации пространства, мебели и общей визуальной концепции

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ запускает ребрендинг пунктов выдачи заказов. Об этом сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.

"В ближайшее время мы начнем открывать наши пункты выдачи в новом едином дизайне, чтобы вам было еще приятнее и удобнее в них находиться. <...> В новом формате пункты выдачи будут открываться уже с 1 февраля, а в перспективе это коснется и тех, кто уже давно работает с нами", - написала Ким.

В пресс-службе РВБ ТАСС рассказали, что в новом официальном брендбуке обновлены рекомендации по оформлению входной зоны, навигации, организации пространства, мебели и общей визуальной концепции. Новые требования будут обязательны только для тех ПВЗ, которые откроются с 1 февраля 2026 года. Такой шаг необходим, чтобы партнеры могли заранее спланировать оформление помещений и настроить свои бизнес-процессы. В планах компании постепенный ребрендинг абсолютно всех ПВЗ, которые уже работают во всех странах присутствия маркетплейса.

Одним из ключевых аспектов обновления стала переосмысленная дизайнерская концепция. Специалисты компании стремились создать более спокойную, удобную и современную среду. "Мы хотели, чтобы человек, заходя в ПВЗ, сразу чувствовал порядок, легкость и уверенность. Мы использовали светлые, чистые цвета, продуманное освещение, логичное движение между зонами", - поделился дизайн-директор РВБ Баха Егамедиев.

Первые пилотные ПВЗ, оформленные по новому брендбуку, уже принимают покупателей. Wildberries планирует продолжать собирать обратную связь от партнеров и покупателей, чтобы финально улучшить версию брендбука и учесть потребности всех участников сети, отметили в пресс-службе РВБ.