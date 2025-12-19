"Яндекс" сообщил о локальной победе над "почтовыми" мошенниками

Всего с начала 2025 года по конец ноября защитные механизмы компании заблокировали 4,8 млрд вредоносных писем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" за неполный 2025 год заблокировал до получения адресатами в два с лишним раза меньше писем с вредоносным контентом, чем годом ранее, сообщили ТАСС в "Яндекс 360". Сомнительных и помеченных как спам писем также оказалось меньше.

Всего с начала 2025 года по конец ноября защитные механизмы заблокировали 4,8 млрд вредоносных писем при 9,7 млрд за аналогичный период 2024 года. Сомнительными и отправленными в папку "Спам", откуда их можно вернуть при ошибке, оказались еще 9,8 млрд писем, при том, что год назад таких было 11,4 млрд. Всего за неполный год "Яндекс" обработал порядка 81 млрд писем.

В "Яндекс 360" отмечают, что доля спама в 2025 году стала меньше - 18% от всех писем при 25% в 2024 году, а вредоносных атак стало в два раза меньше благодаря современной защите против спама. Что касается содержания писем со спамом, чаще всего (90%) за период с января по ноябрь это был контент с "казино" и "выигрышами".

"Спамеры стали заметно реже пытаться нанести какой-либо ущерб пользователям почты. При этом подобные сервисы все еще пытаются использовать для рекламного и информационного спама. Ключевую роль в локальной победе над мошенниками сыграло развитие искусственного интеллекта", - считают аналитики.