"Ъ": кабмин планирует программу улучшения финансового положения РЖД

Среди рассматриваемых властями вариантов - реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов, пишет издание

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти РФ обсуждают программу улучшения финансового положения ОАО "РЖД". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с протоколом совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова от 11 декабря, на котором обсуждались финансовый план и инвестпрограмма монополии на 2026 год.

Среди рассматриваемых властями вариантов - реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити" и Федеральную грузовую компанию (ФГК), пишет газета.

Как отмечает "Коммерсантъ", до 2024 года РЖД активно реализовывало масштабную инвестиционную программу. В 2024 году заимствования были значительно сокращены, однако, как рассказывает один из источников газеты на рынке, прекратить их полностью было невозможно из-за уже начатых строительных проектов. По словам собеседников издания, первоначально РЖД запросило 200 млрд руб. в качестве бюджетной поддержки, но Минфин РФ отклонил этот запрос. В ноябре рассматривались меры поддержки ОАО "РЖД" на общую сумму 1,3 трлн рублей, но профильные министерства и ведомства высказали различные возражения, добавляет газета.

Кроме того, в целях оптимизации долговой нагрузки РЖД рассматривается возможность реструктуризации долгового портфеля с системно значимыми банками по ставке, не превышающей уровень купона пятилетних ОФЗ плюс 1%, со сроком погашения в десять лет. Также изучается вопрос временной конвертации банковских кредитов в акции РЖД на срок не более трех лет с опционом на обратный выкуп и гарантией Минфина, отмечает "Коммерсантъ". Источник газеты добавляет, что что для конвертации долга потребуется менять закон об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта, в котором прямо говорится, что все акции ОАО "РЖД" находятся в собственности РФ.

По данным издания, для сокращения расходов, связанных с оплатой труда и размещением персонала, РЖД также прорабатывает вопрос перевода управленческого персонала из Москвы в другие субъекты РФ на горизонте пяти лет. Компании также может быть предоставлено право на продление по 28 декабря 2026 года сроков уплаты страховых взносов, подлежащих выплате в январе-ноябре 2026 года.