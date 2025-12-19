РЖД добавили дополнительные "Сапсаны" в преддверии праздников

Поезда будут отправляться ежедневно с 27 по 31 декабря

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в преддверии новогодних праздников добавили дополнительные "Сапсаны". Поезда будут отправляться ежедневно с 27 по 31 декабря, сообщается в Telegram-канале РЖД.

"В преддверии новогодних праздников работаем волшебниками и добавили "Сапсанов", чтобы они доставили к семье, друзьям тех, кто не успел купить билет раньше", - говорится в сообщении.

Дополнительные поезда будут отправляться из Москвы в 11:40 (поезд "Сапсан" № 766) и Санкт-Петербурга в 11:00 (поезд "Сапсан" № 763).

Билеты на дополнительные "Сапсаны" уже в продаже.

"Спрос на билеты в новогодние каникулы мониторим постоянно. При необходимости готовы увеличить количество рейсов или составность поездов", - добавили в РЖД.