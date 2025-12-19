В "Алросе" заявили, что не получали запрос майнеров на поставки газа из Якутии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Алроса" не получала запросов от майнинговых компаний о возможности организации поставок газа с Улугурского и Эргеджейского лицензионных участков, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В "Алросе" уточнили, что ведут исключительно геологоразведочные работы на Улугурском и Эргеджейском лицензионных участках.

Ранее газета "Ведомости" написала, что власти Якутии рассматривают майнинг как вариант монетизации ресурсов этих месторождений (суммарно около 295 млрд куб. м газа). Проекты развивает СП "Улугурнефтегаз", в котором "Алроса" в апреле 2025 года получила 75%, а остальное принадлежит структуре "Сахатранснефтегаза".

Соглашение о совместной разработке участков было подписано на ПМ ЭФ-2024. На данный момент на объектах нет эксплуатационных скважин. Завершение разведки и постановка запасов на баланс запланированы до конца 2027 года. По данным источников "Ведомостей", помимо майнинга, газ планируется использовать для энергоснабжения собственных объектов "Алросы".

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.