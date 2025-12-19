СФ ввел штрафы за нарушение сроков оплаты всем поставщикам

Должностным лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об административной ответственности за нарушение заказчиком сроков оплаты всем поставщикам по договорам о закупках, а не только субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Поправки предусмотрены в статью 7.30.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

По этой статье за нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ и услуг по договору, заключенному с малым и средним бизнесом по результату закупки, грозит штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тыс. рублей. В результате на рынке закупок сложилась ситуация меньшей защищенности от недобросовестных заказчиков поставщиков не из числа субъектов МСП.

В связи с этим законом устанавливается ответственность за нарушение заказчиком сроков оплаты всем поставщикам вне зависимости от их принадлежности к субъектам МСП.

Принятие закона позволит обеспечить возможность привлечения к ответственности недобросовестных заказчиков и обусловит повышение конкуренции при проведении закупок.