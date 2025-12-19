В России вылов рыбы в 2026 году может возрасти до 5 млн тонн

В 2025 году объем вылова оказался меньше, чем в 2024 году, сообщили в Росрыболовстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает на рост вылова водных биологических ресурсов в 2026 году до 5 млн тонн, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если говорить об общем объеме вылова, то он, конечно, чуть меньше, чем в прошлом году. В этом году нас подвела путина по иваси, и мы традиционно ожидали, что будет снижение по объему вылова трески. <…> Но вот иваси мы недобрали практически 90% от прошлогоднего улова, когда он был рекордным. Просто рыба не зашла в российскую экономическую зону. Поэтому общий улов чуть меньше, чем в прошлом году. Надеемся, что в 2026 году мы его нарастим опять до 5 млн тонн", - сказал Шестаков.

В то же время он отметил, что по таким видам рыб, как килька, минтай и сельдь показатели выше, чем в прошлом году. Кроме того, вылов лососевых в текущем году превышает показатель прошлого года.

Ранее ведомство сообщало, что с начала 2025 года вылов водных биоресурсов составил 4,493 млн тонн. По итогам 2024 года вылов превысил 4,9 млн тонн.