В Самарском аэропорту задерживается вылет 15 рейсов

Отменен один авиарейс
07:42

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Вылет самолетов по 15 рейсам задержан, один рейс отменен в самарском аэропорту Курумоч, следует из онлайн-табло.

На вылет задерживаются рейсы в Екатеринбург, Тобольск, Новый Уренгой, Сочи, Уфу, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Минск, Ереван. В соответствии с ожидаемым временем вылета пассажирам придется ждать от одного до шести часов. Отменен рейс авиакомпании Ural Airlines в Ош.

Росавиация в 04:41 сообщила о введении в аэропорту Курумоч ограничений на прилет и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли в 10:30. 

